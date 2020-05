De Japanse internationale kledingretailer UNQILO opent in het najaar een vestiging aan de Grote Marktstraat in het centrum van Den Haag, zo is maandag aangekondigd.

UNIQLO gaat op een oppervlakte van 920 vierkante meter verdeeld over twee verdiepingen heren-, dames- en kinderkleding aanbieden.

"Hoewel we ongekende tijden hebben meegemaakt met de coronapandemie, heeft deze situatie ook het belang aangetoond van het samenkomen als één en het met elkaar verbonden blijven", zegt Taku Morikawa, Chief Executive Officer van UNIQLO Europe.

UNIQLO heeft meer dan 2.200 vestigingen in 25 landen. In september 2018 opende de kledingzaak aan de Kalverstraat in Amsterdam de eerste winkel in Nederland.