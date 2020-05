Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag verschillende celstraffen geëist tegen drie verdachten die in december vorig jaar brand veroorzaakten in een bouwkeet in Den Haag met hun zelfgemaakte vuurwerkbom.

De drie verdachten, mannen uit Den Haag van 19, 20 en 22 jaar oud, vulden 6 december 2019 twee flessen benzine bij een tankstation in de stad. De twintigjarige verdachte maakte van deze flessen een bom door er vuurwerk tegenaan te plakken.

Vervolgens reden de verdachten naar de Bosjes van Pex, in het westen van de stad. De 20-jarige en 22-jarige verdachten gebruikten de vuurwerkbom om een bouwkeet in brand te zetten, de negentienjarige verdachte filmde alles.

Door de hoge vlammen werd de brand door politieagenten ontdekt. De drie verdachten vluchtten hierop weg met hun auto, maar de politie kon ze achterhalen. In het voertuig werd illegaal vuurwerk aangetroffen.

Verdachten spreken van kattenkwaad

Bij het incident waren nog twee verdachten aanwezig. Zij werden eerder al op vrije voeten gesteld, maar het is nog onduidelijk wat er met hun zaken gaat gebeuren. Deze twee verdachten zeggen dat de groep die avond "op zoek was naar onrust". De drie andere verdachten ontkennen dit echter. Zij noemen het incident "kattenkwaad".

De officier van justitie stelde dat de brand in een "gevoelige context" plaatsvond, aangezien er die periode veel te doen was om het verbod op vreugdevuren in de stad.

Het OM eiste daarom tegen twee verdachten een celstraf van 160 dagen, waarvan 60 voorwaardelijk, en een werkstraf van 120 uur. Tegen de derde verdachte werd een celstraf van 165 dagen geëist, waarvan 60 voorwaardelijk, met een werkstraf van 150 uur.