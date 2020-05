Johan Remkes, voorzitter van Veiligheidsregio Haaglanden, roept inwoners van de regio op om thuis te blijven en de coronamaatregelen te blijven gehoorzamen, ook nu enkele van deze maatregelen worden versoepeld.

Daarbij benadrukt hij dat het doel niet is om terug te keren naar "ons oude leventje, hoe aantrekkelijk dit nu ook lijkt". Volgens Remkes zal de drukte - met name in de Randstad - toenemen vanaf 1 juni wanneer een aantal versoepelingen van de landelijke coronamaatregelen worden doorgevoerd.

Het virus is volgens de veiligheidsregio echter "onverminderd gevaarlijk voor de volksgezondheid" en drukke situaties moeten vermeden blijven worden.

"We moeten een nieuw evenwicht vinden waarin we, rekening houdend met de aanwezigheid van het virus, zoveel mogelijk ruimte creëren voor iedereen: inwoners, ondernemers en straks wellicht weer bezoekers", aldus Remkes.

In de regio gaan de komende weken parkeergelegenheden bij parken en recreatiegebieden weer open. Wel is er op deze gelegenheden beperkte parkeercapaciteit.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.