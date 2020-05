Madurodam opent vanaf maandag 18 mei weer de deuren voor publiek. Dat maakte het miniatuurpark in Den Haag woensdag bekend. Exact twee maanden geleden werd het park gesloten wegens de uitbraak van het coronavirus.

Abonnementhouders mogen dit weekend al naar binnen om Madurodam te testen op de anderhalvemetersamenleving. Vanaf maandag geldt vervolgens een maximumaantal tickets per dag. Gasten moeten vooraf een tijd reserveren. Madurodam zegt vanaf vrijdag reserveringen te ontvangen.

Het park zou in samenspraak met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de regionale veiligheidsregio 'coronaproof' zijn gemaakt. Zo zijn centrale desinfectiepunten opgezet en kan overal 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden.

"We zijn ontzettend blij dat we onze deuren weer mogen openen", zegt een woordvoerder. "Natuurlijk vraagt het zowel voor onze bezoekers als voor onze medewerkers wat aanpassingsvermogen, maar we zijn ervan overtuigd dat dit gaat lukken."