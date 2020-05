Een 58-jarige beveiliger van de Haagse vervoerder HTM is woensdag door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Hij krijgt de straf voor het dreigen met een terroristisch misdrijf en verboden wapenbezit.

Tegen de man was door het Openbaar Ministerie (OM) drie jaar onvoorwaardelijk geëist. De straf valt lager uit omdat de rechter van mening is dat de man niet klaar was om zijn plannen tot uitvoer te brengen.

De man vertelde op 30 september 2019 dat hij had "zitten smullen" van de beelden van de aanslagen eerder dat jaar op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch waarbij in totaal 51 doden vielen.

Op de mededeling dat er over 10 tot 20 jaar steeds meer moslims zullen zijn, reageerde de verdachte vervolgens tegen collega's met de opmerking: "Dat is mooi, dan hoef ik niet te mikken." Deze uitlatingen moeten volgens de rechter worden opgevat als het dreigen met een terroristisch misdrijf.

Geen zwaardere straf door extremistische filmpjes

De man werd nog diezelfde avond aangehouden voor bedreiging. Toen zijn woning werd doorzocht vond de politie, naast de vijf vergunde vuurwapens en bijbehorende munitie, illegale vuurwapens en munitie. De wapenvergunning van de man werd daarom ingetrokken.

Daarnaast had de man tal van rechts-extremistische foto's en gewelddadige filmpjes op zijn telefoon staan. De rechtbank beoordeelt deze beelden weliswaar als "zorgelijk", maar omdat er geen verband wordt gezien met het bewezenverklaarde telt het niet mee bij de strafmaat.