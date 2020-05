De politie van Den Haag heeft woensdagochtend een man gearresteerd die even daarvoor betrokken zou zijn geweest bij een schietpartij in een woning. Daarbij vielen geen gewonden.

De politie kwam rond 7.30 uur af op een melding dat er geschoten was in een woning aan de Trekweg. De verdachte was er toen al vandoor.

Agenten met kogelwerende vesten konden de verdachte korte tijd later arresteren bij station Den Haag HS. De zaak wordt verder onderzocht.