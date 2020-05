Een 25-jarige automobilist uit Den Haag is maandagavond opgepakt na een achtervolging waarbij hij ook een persoon aanreed, zo meldt de politie dinsdag. De man werd achtervolgd omdat hij eerder op de dag een rijverbod had gekregen vanwege rijden onder invloed.

De Hagenaar werd rond 15.00 uur gecontroleerd en bleek onder invloed van verdovende middelen te zijn en geen geldig rijbewijs te hebben. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Later op de dag stapte hij ondanks zijn rijverbod toch weer in de auto. Toen hij een politieauto opmerkte, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Bij de achtervolging behaalde hij een snelheid van 120 kilometer per uur. Op de Lijnbaan reed hij een persoon aan, die door de aanrijding naar het ziekenhuis gebracht moest worden.

Ook de automobilist moest naar het ziekenhuis voor controle. Daarna is hij wederom meegenomen naar het politiebureau. Hij zit nog vast.