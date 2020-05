De grote brand na een explosie zondag in een studentenflat in een Den Haag is waarschijnlijk ontstaan door technische problemen, zo laat een woordvoerder van de politie maandag weten aan NU.nl. Drie mensen werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De politie sluit brandstichting nog niet uit, maar ook woningcorporatie Staedion liet aan Omroep West weten dat de brand vermoedelijk is ontstaan door een technisch mankement. Er zou kortsluiting in een stekkerdoos van een verlengsnoer zijn ontstaan.

Het vuur ontstond op de zestiende verdieping van studentenflat De Struyck. Aan de brand ging een explosie vooraf, zo liet een woordvoerder van de brandweer zondag al weten.

Vanwege de brand moest de woontoren volledig worden ontruimd. Omdat de brand op een van de bovenste etages in het pand woedde, moest een hoogwerker worden ingezet. Aan het begin van de middag meldde de brandweer dat de brand geblust was.

Bij een woning in de Voltastraat in Den Haag brak zaterdag in een dakkapel ook hevige brand uit. Volgens de politie gaat het hier niet om brandstichting, maar vermoedelijk eveneens om een technisch probleem.