In een studentenflat aan het Rijswijkseplein in Den Haag heeft zondag een grote brand gewoed. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Een van hen is met spoed vervoerd.

Het vuur ontstond op de zestiende verdieping van studentenflat De Struyck. Aan de brand ging een explosie vooraf, liet een woordvoerder van de brandweer weten.

Omdat de brand op een van de bovenste etages in het pand woedde, moest een kraanwagen worden ingezet. Aan het begin van de middag meldde de brandweer dat de brand geblust was.

Vanwege de brand moest de woontoren volledig worden ontruimd. Zeven mensen die rook hadden ingeademd, konden ter plekke worden behandeld. Het is de verwachting dat bijna alle bewoners weer snel terug naar hun appartement kunnen.

De politie is gestart met een onderzoek naar de oorzaak van de explosie en de daaropvolgende brand.