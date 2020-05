Bij een woning in de Voltastraat in Den Haag is zaterdag een hevige brand uitgebroken in een dakkapel. Het vuur is inmiddels onder controle. Er is één persoon gewond geraakt.

De brandweer had de brand binnen zes minuten opgeschaald naar een 'grote brand' en is nu druk bezig met nablussen en het controleren van de omliggende woningen. Er zijn meerdere woningen ontruimd en de schade is volgens de brandweer aanzienlijk.

Er is één gewonde gevallen en die wordt in de ambulance nagekeken. Ook worden er mensen onderzocht op het teveel inademen van rook. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

Op sociale media verschenen foto's en video's van hoe de brand in de omgeving te zien was. Ook is te zien dat er veel schade is aan het dak van een woning.

Ook op foto's is te zien dat het dak van een woning zwaar beschadigd is door de brand. (Foto: Regio15)

De brandweer kijkt ook of er schade is bij de omliggende woningen. (Foto: Regio15)