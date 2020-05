De gemeente Den Haag komt met een actieplan om de problemen in de wijk Duindorp hard te kunnen aanpakken. Volgens het stadsbestuur moeten de sociale problematiek en de maatschappelijke spanningen worden verminderd.

In de afgelopen jaren deed de Haagse Hogeschool in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek naar Duindorp. De onderzoekers concluderen nu dat er een kleine groep inwoners voor te veel overlast zorgt in de wijk, "maar dat er een breder gedragen basis is om het probleem aan te pakken".

De gemeente wil dat doen door middel van een actieplan. Dat zal voor de zomer gezamenlijk met bewoners en professionals in de wijk worden uitgewerkt tot een wijkplan. Het wijkplan wordt uitgewerkt volgens vier globale richtingen.

Allereerst moet het vertrouwen op alle fronten worden hersteld. Dat geldt voor inwoners onderling, maar ook in combinatie met de overheid. Daarnaast wordt het pedagogisch klimaat versterkt. Er gaan nog te vaak kinderen van nieuwkomers buiten Duindorp naar school, terwijl kinderen in Duindorp met elkaar moeten kunnen opgroeien, vindt de gemeente.

Verder helpt de gemeente gezinnen die langdurig kampen met een combinatie van problemen door meer professionele inzet en meer aandacht voor specifieke drempels. Tot slot is openbare orde en veiligheid een speerpunt van het beleid. De gemeente geeft vooraf duidelijk aan waar de grenzen liggen en treedt op waar dat nodig is: mild als het kan, hard als het moet.

Gemeente voorziet gewenst effect

Volgens de gemeente zullen de bovenstaande veranderingen veel opleveren door de gezamenlijke inzet. "Het wordt een jarenlange, intensieve aanpak. Niet van bovenaf, maar in gelijkwaardigheid. Samen met Duindorp en Duindorpers."

"Als we doen wat we al deden, zonder flink gas bij te geven, houden we wat we nu hebben. Als stadsbestuur gaan we nu samen aan de slag om met elkaar de problematiek te lijf te gaan", aldus Boudewijn Revis, stadsdeelwethouder van Scheveningen.