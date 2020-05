De 48-jarige man die in de nacht van woensdag op donderdag gewond raakte bij een schietpartij in de Hendrik Zwaardecroonstraat in Den Haag is woonachtig in de straat en is waarschijnlijk opgewacht door de schutter. Dat meldt de politie donderdag.

De bewoner werd om 22.45 toen hij zijn woning verliet mogelijk opgewacht door een man die hem onmiddellijk met een vuurwapen beschoot.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is aanspreekbaar. Voordat hij naar het ziekenhuis werd vervoerd zag hij nog de kans om naar zijn woning te lopen en de politie te bellen.

Er is nog geen verdachte gearresteerd. Het slachtoffer verklaarde in het ziekenhuis dat de man ongeveer 1,70 lang is en donkere kleding droeg.

De politie is op zoek naar getuigen.