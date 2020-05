Bij een brand in een parkeergarage onder een seniorencomplex in Den Haag is donderdag veel rook vrijgekomen, meldt Haaglanden Veilig. De brand ontstond in een oldtimer, blijkt na onderzoek.

De brand aan de Donker Curtiusstraat is inmiddels geblust door de brandweer. Er zijn geen gewonden gevallen.

Meerdere bewoners moesten hun woning verlaten, maar konden na een poosje weer terugkeren.

Na onderzoek bleek de brand te zijn ontstaan in een oldtimer. Wat daarvan de oorzaak is, is nog niet bekend.

Stichting Salvage is betrokken bij de afhandeling van de schade.