Een persoon is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt na een schietpartij in de Hendrik Zwaardecroonstraat in Den Haag. Er is nog geen verdachte gearresteerd.

De verdachte in kwestie is weggerend. De politie doet onderzoek ter plaatse.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat.