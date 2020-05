Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag tot drie jaar celstraf geëist tegen drie mannen die worden verdacht van de gijzeling van een 38-jarige Hagenaar in 2019. In totaal waren mogelijk zes personen betrokken bij de gijzeling.

Het slachtoffer werd op 22 juli belaagd en vervolgens bijna 46 uur lang vastgehouden in een woning in Soest.

Voorafgaand aan de gijzeling werd het slachtoffer bij zijn woning benaderd door een 25-jarige man uit Zeist die hij geld verschuldigd zou zijn. Volgens het 38-jarige slachtoffer was het juist andersom.

De man uit Zeist vroeg vervolgens of het slachtoffer hem naar het station wilde brengen. Toen de Hagenaar in zijn auto wilde stappen, werd hij overmeesterd door de andere verdachten. Zij trokken hem de auto in en reden weg.

Het slachtoffer werd volgens het OM zo'n 46 uur lang in een huis in Soest vastgehouden en flink bedreigd. De gijzelnemers eisten 250.000 euro losgeld van de broer van de 38-jarige Hagenaar. Het slachtoffer zou maanden na de gijzeling nog steeds kampen met concentratie- en slaapproblemen.

Volgens het OM zijn de initiatiefnemers van de gijzeling de 25-jarige man uit Zeist en een 33-jarige man uit Soesterberg. Tegen hen werd woensdag drie jaar cel geëist. Tegen een andere verdachte, volgens het OM een medepleger van de gijzeling, is twee jaar celstraf geëist.

Donderdag verschijnen de andere drie verdachten voor de rechter.