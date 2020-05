Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft dinsdagmiddag opdracht gegeven om de demonstratie op het park De Koekamp in Den Haag tegen de gedeeltelijke lockdown te beëindigen.

Volgens de autoriteiten hebben de demonstranten zich niet voldoende aan de aanwijzingen gehouden. De politie houdt mensen aan die niet aan de vordering voldoen.

De burgemeester had eerder op de dag De Koekamp nog aangewezen als locatie voor een demonstratie. De gemeente meldde dat de demonstratie niet was aangemeld, terwijl dat wettelijk verplicht is.

De demonstratie mocht doorgaan als de demonstranten de aanwijzingen van de politie volgden en 1,5 meter afstand van elkaar zouden houden, maar dat bleek onvoldoende het geval. Op foto's is te zien dat in ieder geval één demonstrant is aangehouden en dat de ME in actie is gekomen.

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen verzoekt het kabinet iedereen om thuis te blijven. Mensen moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden en mogen niet in groepen van drie of meer personen samenkomen. Ook zijn alle horeca en cultuurinstellingen op last van de overheid gesloten en zijn alle evenementen verboden to zeker 1 september.

