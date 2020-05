De politie heeft maandagochtend twee verdachten aangehouden vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij een gewapende woningoverval op de Paviljoensgracht in Den Haag. Tijdens de overval werd een man neergeschoten.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een politiewoordvoerder verkeerde hij niet in levensgevaar. Het is niet bekend of het slachtoffer bewoner is van het huis dat werd overvallen.

Enkele uren voor de aanhouding van de twee mannen werd een signalement van de twee overvallers verspreid. In een bericht op Twitter bedanken agenten alerte burgers die hebben meegezocht naar de overvallers.

Het is niet bekend of de twee mannen tijdens de overval iets hebben buitgemaakt. De twee verdachten zitten vast en worden verhoord.