Oud-doelman Dolf Niezen is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden. De voormalig keeper van ADO Den Haag werd 94 jaar oud.

Niezen was de enige nog levende speler van het ADO dat in 1942 en 1943 landskampioen werd. "Met zijn heengaan is het tijdperk van de grootste prijzen uit de historie van ADO afgesloten", zo schrijft ADO vrijdag. "Niezen overleefde, mede door zijn broze gezondheid, het coronavirus niet."

Als doelman debuteerde Niezen al op zijn zestiende voor ADO Den Haag. Een jaar later was hij de eerste keeper toen ADO in 1943 de landstitel prolongeerde.

Naast ADO kwam Niezen ook nog uit voor Quick, DHC en AGOVV. Hij speelde nooit in het Nederlands elftal.