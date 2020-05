De voorlopige hechtenis van de 48-jarige verdachte van het dodelijke steekincident dat 18 april plaatsvond op de Weimarstraat in Den Haag, is niet verlengd. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Haag donderdag besloten.

Wel blijft de man nog verdachte in het onderzoek.

De verdachte werd in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 april rond 2.00 uur aangehouden nadat de politie een zwaargewond slachtoffer had aangetroffen op de Weimarstraat. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Agenten troffen de verdachte lichtgewond aan op de Valkenboslaan. Hij werd aangehouden en meegenomen naar een ziekenhuis om aan zijn verwondingen behandeld te worden.

De verdachte heeft twee weken in voorlopige hechtenis gezeten.