De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een eind gemaakt aan twee feesten in Den Haag omdat bezoekers zich niet hielden aan de noodverordening die geldt tijdens de coronacrisis. In totaal kregen vijftien mensen een boete van 390 euro en werden vier mensen aangehouden.

Omstreeks 2.00 uur werd de deur van een woning aan de Westerbaenstraat in het Haagse Zeeheldenkwartier dichtgegooid toen agenten afgingen op een melding. De bewoners weigerden de deur open te doen, waarop de politie de entree forceerde met een stootijzer.

Binnen werden zeven personen aangetroffen die allen een bekeuring kregen omdat zij zich met te veel mensen in de woning ophielden. Twee mensen werden aangehouden omdat zij weigerden zich te legitimeren. Een van hen verzette zich bij zijn aanhouding.

In dezelfde nacht werd ook een feest in een woning aan de Boomsluiterskade in Den Haag door agenten afgebroken omdat er te veel mensen aanwezig waren. Acht personen kregen een bekeuring en twee van hen werden aangehouden omdat zij bij de politie gesignaleerd stonden.

