In de Van de Veldestraat in de Haagse Schilderswijk zijn zondagochtend een aantal woningen tijdelijk ontruimd geweest nadat er brand was uitgebroken in een huis aan de Van de Veldestraat.

De bewoner van het pand raakte gewond door het inademen van rook en is naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de brandweer. De bewoners van de omliggende huizen konden weer snel terugkeren.

Het is nog onduidelijk waardoor de brand is ontstaan. De politie en de brandweer doen onderzoek.