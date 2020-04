Burgemeester Johan Remkes heeft in een open brief alle inwoners van Den Haag een hart onder de riem gestoken. Remkes zegt trots te zijn op enkele mooie initiatieven die zijn ontstaan en benadrukt dat iedereen vol moet houden.

"Het komt er nu op aan om vol te houden en gedisciplineerd te blijven, anders geven we het virus alsnog ruim baan, met alle rampzalige gevolgen van dien. Ik realiseer me heel goed dat dit voor velen een zware opgave is. Toch doe ik desondanks een dringend beroep op u allemaal: hou vol!", schrijft de burgemeester.

De maatregelen zorgen er ook in Den Haag voor dat Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag anders ingevuld moeten worden dan de afgelopen jaren. Er zijn geen evenementen en ook nu moeten de mensen vooral thuisblijven.

"Dat neemt niet weg dat we ook nu allemaal kunnen stilstaan bij deze verschillende momenten. Sterker nog, juist nu is dat belangrijker dan ooit. Ook nu we thuis moeten blijven bevestigen deze dagen van vieren en herdenken onze verbondenheid met elkaar en met de generaties voor ons", vervolgt Remkes.

'Ik vind dat hartverwarmend'

De burgemeester is zeer te spreken over hoe de inwoners van Den Haag zich aan de maatregelen houden. "Ook in Den Haag hebben veel mensen het op elkaar letten heel serieus genomen. In korte tijd ontstonden allerlei mooie initiatieven om elkaar te helpen. Ik vind dat hartverwarmend."

"Laten we ook de komende tijd elkaar niet uit het oog verliezen, dan komt ook Den Haag deze moeilijke tijd te boven. Ik wens u allemaal alle goeds en bovenal veel gezondheid", aldus de burgemeester.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.