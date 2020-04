De politie in Den Haag heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een man uit Vierpolders aangehouden voor het veroorzaken van overlast in een tram in de omgeving van Hollands Spoor. Bij zijn aanhouding beet hij een agent in zijn vinger.

De politie kreeg even na middernacht een melding binnen over een man die zich in de omgeving van Hollands Spoor in Den Haag agressief gedroeg naar voorbijgangers. Volgens de melder was de man mogelijk onder invloed van alcohol of drugs.

De man stapte in een tram waar hij ditzelfde gedrag bleef vertonen. Ook probeerde hij een deur in te trappen. Door een goede samenwerking met de trambestuurder konden de gealarmeerde agenten de 27-jarige man uit Vierpolders aanhouden.

Bij de aanhouding verzette de man zich behoorlijk. Toen hij eenmaal in een politieauto zat, wist hij een van de agenten in een vinger te bijten. Omdat de agent stevige diensthandschoenen aanhad, liep hij geen bijtletsel op, maar wel letsel aan zijn nagelriem.

De politie heeft aangifte gedaan.