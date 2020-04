Een oud-inwoner van Den Haag heeft de zorgmedewerkers van het Haaglanden MC ieder 180 euro geschonken voor hun werk in de strijd tegen het coronavirus. Dat maakte het ziekenhuis vrijdag bekend.

Het gaat om een bedrag van ruim 87.000 euro voor de 450 medewerkers van het Haagse ziekenhuis. De weldoener wil anoniem blijven.

De hoogte van het bedrag is bewust gekozen. De weldoener gebruikt in zijn motivering het Hebreeuwse woord "chai" en het daaraan gekoppelde getal achttien. Dit staat symbool voor de waarde die aan het leven gehecht wordt, een getal dat voorspoed inluidt. Hij wenst de medewerkers hiermee ook voor de komende tijd alle kracht toe en vooral dat iedereen gezond blijft.

"We zijn hem als HMC zeer dankbaar voor deze fantastische actie", zegt Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur van het HMC. "Het hele ziekenhuis werkt direct of indirect mee bij de opvang van coronapatiënten. Heel mooi dat via deze weldoener de mensen die in de frontlinie staan extra aandacht krijgen."

