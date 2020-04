26 inwoners van Den Haag hebben vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse lintjesregen die als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus digitaal plaatsvond.

Veertien van hen werden door Koning Willem-Alexander benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, negen ontvingen de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en drie mensen kregen de titel Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanwege het coronavirus was er geen bijeenkomst waarop de gedecoreerden hun koninklijke onderscheiding ontvingen. Waarnemend burgemeester Johan Remkes sprak hen eerder vrijdag al telefonisch toe. De officiële uitreiking vindt later plaats.

