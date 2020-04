In een autopoetsbedrijf aan de Laan van Deelen in Den Haag is woensdagavond een zeer grote brand uitgebroken, meldt de Brandweer Haaglanden.

Vanwege het formaat van de brand en het feit dat er verschillende bedrijven dichtbij het autopoetsbedrijf staan, heeft de brandweer opgeschaald en zijn er meerdere eenheden onderweg om te helpen blussen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, evenals de huidige schade.