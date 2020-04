In een autopoetsbedrijf aan de Laan van Deelen in Den Haag is woensdagavond een zeer grote brand uitgebroken, meldt de Brandweer Haaglanden. Rond 23.00 uur meldde de brandweer dat het vuur uit was. Niemand raakte gewond.

Vanwege het formaat van de brand en het feit dat er verschillende bedrijven dicht bij het autopoetsbedrijf staan, moest de de brandweer opschalen en kwamen meerdere eenheden naar de Laan van Delen.

Hoewel de brand geblust is, komt er nog veel rook uit het pand. Brandweerlieden zijn het pand en naastgelegen adressen aan het ventileren.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, evenals de huidige schade.