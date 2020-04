De brandweer heeft woensdagmiddag acht woningen aan de Laan van Meerdervoort ontruimd nadat er in een van de woningen een gaslek was ontstaan. Het gaslek is gedicht en de bewoners zijn inmiddels weer terug in hun woning.

Door het gaslek kwam de kruipruimte van de woning onder gas te staan. Het gas verspreidde zich vervolgens naar de kruipruimtes van naastgelegen woningen.

Brandweer Haaglanden meldde via Twitter dat er daarom acht woningen zijn ontruimd.