Een auto op de Nunspeetlaan in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand.

De brand brak uit rond 2.00 uur. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting.

Mensen die iets verdachts hebben gezien in de buurt van de Nunspeetlaan, worden verzocht contact op te nemen met de politie.