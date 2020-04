Het voorarrest van de 48-jarige Hagenaar die zaterdag werd aangehouden in verband met een dodelijke steekpartij is met twee weken verlengd. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag besloten.

Bij de steekpartij in de Weimarstraat kwam een 36-jarige Hagenaar om het leven. Zijn plaatsgenoot, die kort na het incident werd gearresteerd, wordt verdacht van doodslag.

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.00 uur een melding over een steekpartij. Agenten troffen op de Weimarstraat een zwaargewonde man aan. Reanimatie mocht niet baten; het slachtoffer overleed ter plaatse.

Wat zich precies heeft afgespeeld en of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden, is nog onbekend.