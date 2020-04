Een man is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een steekincident op de Stamkartstraat in Den Haag. De politie is nog op zoek naar de verdachte.

Het incident gebeurde rond 2.00 uur. Er is nog veel onduidelijk over wat er zich precies heeft afgespeeld. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder is er geen sprake van zware verwondingen.

De dader is nog voortvluchtig. Wat de toedracht is van de steekpartij, wordt door de politie onderzocht. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.