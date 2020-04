De 48-jarige Hagenaar die zaterdag is aangehouden voor een dodelijke steekpartij in de Weimarstraat in Den Haag zegt uit het niets te zijn belaagd door het slachtoffer.

Volgens de advocaat van de verdachte werd de Hagenaar in de nacht van zaterdag op zondag neergeslagen door een voorbijganger op een fiets. Tijdens de daaropvolgende vechtpartij stak de verdachte het slachtoffer.

De gealarmeerde politie trof het slachtoffer, een 36-jarige man uit Den Haag, zwaargewond aan. De agenten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De verdachte werd niet veel later aangehouden op de Valkenboslaan. Omdat de man lichtgewond was geraakt bij de worsteling, werd hij eerst voor een behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Hij was onder meer een tand kwijtgeraakt.

De verdachte wordt waarschijnlijk dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die moet beslissen of hij langer vast blijft zitten.