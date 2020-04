De verdachte die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd aangehouden wegens een dodelijk steekincident aan de Weimarstraat in Den Haag, is een 48-jarige Hagenaar, zo meldt de politie zaterdag.

De politie kreegt rond 2.00 uur de melding over het steekincident binnen. Agenten troffen op de Weimarstraat een zwaargewond persoon aan. Reanimatie mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

De identiteit van het dodelijke slachtoffer is nog niet vastgesteld, laat een politiewoordvoerder weten.

De politie heeft op de Valkenboslaan meteen een verdachte aangehouden. Hij was zelf lichtgewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Hij wordt later verhoord.

Wat er zich precies heeft afgespeeld en of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden, is nog onbekend. Het politieonderzoek is nog in volle gang.