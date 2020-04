Bij een steekpartij op de Weimarstraat in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon om het leven gekomen. De politie heeft vlak na de steekpartij een verdachte aangehouden.

De steekpartij vond even voor half 1 plaats. Hoewel de hulpdiensten massaal uitrukten, mocht hulp voor het slachtoffer niet meer baten.

De politie heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend gemaakt. Ook de aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend, de politie zegt de zaak te onderzoeken.