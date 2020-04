De gemeente Den Haag wil ervoor zorgen dat bewoners en bedrijven in de stad alleen nog maar gebruikmaken van duurzame energie. De eerste stap hiervoor is het ontwerp Stedelijk Energieplan dat de gemeente vrijdag heeft gepubliceerd op haar website.

In het plan maakt het Haagse college duidelijk hoe de stad de overstap gaat maken naar duurzame energie.

Het college maakt hierbij gebruik van lokale bronnen en bestaande technieken. Nieuwe technieken moeten eerst verder worden ontwikkeld voordat ze in gebruik kunnen worden genomen.

De bedoeling is dat de komende jaren 25.000 tot 30.000 woningen volledig overgaan op de duurzame energie of zich hierop voorbereiden.

Gemeenten hebben in het landelijke Klimaatakkoord afgesproken om uiterlijk in 2021 een plan te maken om over te gaan naar duurzame energie. Het ontwerp Stedelijk Energieplan is voor Den Haag de eerste stap naar deze overgang.