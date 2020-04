Ook komend weekend zijn alle parkeerterreinen bij stranden en parken in de regio Den Haag gesloten, zo maakt Veiligheidsregio Haaglanden donderdag bekend.

De hulpdiensten roepen mensen op zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen voor noodzakelijke activiteiten naar buiten te gaan. Verder benadrukt de veiligheidsregio om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

"Ik begrijp dat de mensen verlangen naar meer bewegingsvrijheid. Maar iedereen die de cijfers ziet hier in de buurt, in het land en op ons continent begrijpt dat het gewoon nog niet kàn", aldus Johan Remkes, plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio.

"Het zou op dit moment levens in gevaar brengen en leiden tot nog meer belasting van de gezondheidszorg waar we toch al het haast onmogelijke van vragen. Bovendien zouden we onszelf voor het hoofd slaan als we straks weer van voren af aan moeten beginnen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.