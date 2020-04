De gemeente Den Haag heeft donderdag een tijdelijk fietspad aangelegd op de kruising van de President Kennedylaan en de Stadhouderslaan na een recent ongeluk.

Op de kruising, nabij Museon en het Kunstmuseum, is een provisorisch fietspad gemaakt om te voorkomen dat fietsers verder moeten op de rijbaan. Automobilisten hebben daardoor een rijbaan in moeten leveren.

De kruising stond op de nominatie om volgend jaar grondig gereconstrueerd te worden, maar na een recent ongeluk besloot verkeerswethouder Robert van Asten direct in te grijpen.

"Opeens moeten de fietsers over de rijbaan. Dat is gewoon te gevaarlijk. Het moet hier echt anders", zegt Van Asten in het AD. Hij kondigde eerder al aan dat een verlaging van de maximumsnelheid op grotere wegen tussen de wijken wordt uitgebreid. Auto's mogen dan maximaal 30 kilometer per uur.