Het aantal aangevraagde WW-uitkeringen in de regio Den Haag is in de maand maart toegenomen. Volgens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) steeg het aantal aanvragen in de afgelopen maand met 4,4 procent.

Het aantal aangevraagde WW-uitkeringen steeg in maart ten opzichte van de maand februari met 488 (4,4 procent). Die toename is vooral te zien bij uitzendkrachten en mensen die werkzaam waren in de horeca.

Het gaat in totaal om 1.952 nieuwe WW-uitkeringen in de regio Den Haag. Er werden 1.434 WW-uitkeringen beëindigd.

De toename van het aantal uitkeringen komt grotendeels door de coronacrisis in Nederland. Ook in de regio Amsterdam was er een flinke toename te zien.

