De Haagse politie is op zoek naar getuigen van een vuurwerkincident op de Verwoldestraat. In de nacht van dinsdag op woensdag werd bij een woning in de straat zwaar vuurwerk door de brievenbus gegooid.

Omwonenden werden rond 1.00 uur opgeschrikt door het vuurwerk. Door de explosie raakte een voordeur van een woning en een auto beschadigd. Niemand raakte bij het incident gewond.

De politie doet onderzoek naar de zaak. Getuigen zijn verzocht contact op te nemen.