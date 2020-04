Een aantal bouwmarkten in Den Haag zijn maandag, op Tweede Paasdag, toch druk bezocht ondanks de coronamaatregelen.

Het gaat onder meer om de Hornbach aan de Singel in Den Haag. Ook de Hornbach-vestiging in Wateringen en het filiaal langs de A13 in Ypenburg trokken veel bezoekers.

Om de bezoekersstroom in goede banen te leiden, is er extra beveiliging ingezet. Sommige belangstellenden zouden naar huis zijn gestuurd. Volgens een politiewoordvoerder was de situatie "beheersbaar".

Voorafgaand aan het paasweekend werd aan mensen gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet naar geopende winkels te gaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.