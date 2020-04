De politie is op zoek naar de dader van een mishandeling die zaterdagochtend heeft plaatsgevonden in een winkelcentrum aan het Savornin Lohmanplein in Den Haag.

Volgens de politie vond de mishandeling rond 9.30 uur plaats. Er wordt nog gezocht naar de dader en de politie hoopt in contact te komen met getuigen.

Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen.