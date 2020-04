De politie in Den Haag is op zoek naar getuigen voor een straatroof in de omgeving van de Loosduinseweg met de kruising Fahrenheitstraat.

Op woensdag ontving de politie rond 21.20 uur een melding dat op een speelveld drie jongens zouden zijn bedreigd en beroofd door een groep van ongeveer tien jongens.

Het groepje sloot de drie slachtoffers in, waarna zij gedwongen werden om de inhoud van hun zakken te tonen. Bij een van hen werd de identiteitskaart afgepakt. Daarna verlieten de daders rennend het speelveld in de richting van de Valkenboslaan.

Alle jongens waren getint en sportief gekleed. Volgens de agenten waren de verdachten zeventien en achttien jaar oud. Voor tips verwijst de politie naar de algehele opsporingstiplijn.