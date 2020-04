De politie in Den Haag is donderdag in de Van Vlotenstraat een zoektocht gestart naar een vermiste achttienjarige man.

De man heeft volgens het signalement van de politie een slank postuur. Hij droeg op het moment van verdwijning een zwarte blouse met capuchon met op de mouw witte streepjes, een witte broek en schoenen van het merk Puma.

Mensen die iets gezien hebben of over meer informatie over de man beschikken, worden verzocht de alarmcentrale te bellen.