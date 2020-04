Een 29-jarige man is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden wegens poging tot inbraak in een auto aan de Hoog Buurlostraat in Den Haag.

De man probeerde rond 2.00 uur toe te slaan. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de verdachte aangehouden worden.

De melder hield de verdachte vast totdat de politie ter plaatse was.

Agenten hebben de verdachte meegenomen naar het politiebureau.