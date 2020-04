De politie van Den Haag heeft woensdagochtend een man in zijn been geschoten bij zijn aanhouding aan de Honthorststraat.

De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd bij het incident.

Zoals gebruikelijk wanneer de politie een arrestant verwondt bij een arrestatie, is de Rijksrecherche een onderzoek gestart.