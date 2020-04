De vierde editie van het Haags Dictee wordt zaterdag 11 april live uitgezonden. Het dictee staat in teken van het coronavirus.

De uitzending vanuit Boutique Hotel Corona in Den Haag is om 20.00 uur te zien via onder meer Omroep West en Den Haag FM/TV en wordt gepresenteerd door Sjaak Bral en Erik Kooyman.

Mensen kunnen thuis meedoen. Iedereen die minder dan tien fouten maakt, kan binnen een half uur na de uitzending zijn dictee fotograferen en doormailen. De jury maakt die avond bekend wie de winnaar is.

De hoofdprijs is een overnachting in een kamer met een vierpersoons jacuzzi in Hotel Corona en een jaar gratis toiletpapier. De tweede prijs is een jaar lang gratis pasta en de derde prijs is een rondvaart door de Haagse grachten voor tien personen, met Bral als gids.

