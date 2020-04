De brandweer is dinsdag uitgerukt voor een brand in een woning aan de Kranenburgweg in Den Haag. Voor zover bekend zijn bij de brand geen gewonden gevallen.

De brand brak uit in een afzuigunit. Wat de oorzaak daarvan was, is nog onbekend. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden was de brand snel onder controle.

De brandweer hoefde niet op te schalen naar 'middelbrand'. Wat de schade aan het pand is, is ook nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.