Bij een zwaar ongeval op de Woudseweg (N223) bij Schipluiden is maandag een persoon om het leven gekomen, meldt de politie Den Haag en omstreken.

Door nog onbekende omstandigheden belandde een vrachtwagen via een greppel in het weiland. Daarbij kwam een groot deel van de lading in de sloot terecht.

Bij het ongeval was ook een personenauto betrokken. De politie Haaglanden moest uitrukken om assistentie te verlenen.

De snelweg tussen 't Woudt en De Lier, ten zuiden van Den Haag, werd direct afgesloten voor al het verkeer.