Een 64-jarige man is zondagmiddag gewond geraakt bij een ruzie op de Schalk Burgerstraat in Den Haag.

De ruzie vond plaats rond 14.15 uur. Agenten troffen ter plaatse een zwaargewonde man aan. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en daar opgenomen.

Wat er zich precies heeft afgespeeld, is onduidelijk. Het politieonderzoek is in volle gang. Het slachtoffer ligt momenteel nog in het ziekenhuis, maar is wel aanspreekbaar.