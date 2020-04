Op een supermarkt aan de Volendamlaan in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag vermoedelijk een ramkraak gepleegd. De politie is op zoek naar getuigen.

De vermoedelijke ramkraak werd rond 3.00 uur gepleegd. Ter plaatse zagen agenten dat er inderdaad een auto tegen de gevel gereden is. Een zoektocht naar de bestelauto en de verdachte of verdachten leverde niks op.

Op camerabeelden heeft de politie gezien dat het ging om een donkerkleurige bestelauto, mogelijk van het type Peugeot Partner, met een zilverkleurige imperiaal op het dak.

Daarnaast is te zien dat op het moment dat de auto na het incident weer wegreed, een man met een donkere parkajas en een capuchon met bontkraag op wegrent. Of dit een verdachte is of mogelijk een belangrijke getuige, is niet duidelijk. De politie komt graag in contact met deze man.

Mensen die de auto mogelijk hebben zien rijden, worden verzocht contact op te nemen met de politie.